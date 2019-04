Rock in Roma, da Calcutta a Salmo: gli italiani si fanno largo

Undicesima edizione, quattro location, una trentina di concerti annunciati ai quali se ne aggiungeranno ancora altri tre o quattro: il Rock in Roma, edizione 2019 al via dal 23 giugno, conferma sempre di più la sua vocazione di festival diffuso sul territorio e diversificato nell'offerta, moltiplicando se stesso con date nella storica sede dell'Ippodromo delle Capannelle (quest'anno con due palchi, il Red e il Black Stage, per dare spazio anche a proposte più sperimentali in uno spazio più piccolo), al Teatro Romano di Ostia Antica, nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica e al Circo Massimo, dove si terrà l'evento di chiusura, in programma il 7 settembre e affidato ai Thegiornalisti.



Nel cast molti italiani e molti giovani tra cui, a Capannelle, Calcutta, Capo Plaza, Franco126, Gemitaiz, The Zen Circus, J-Ax e Articolo31, Salmo, Carl Brave, Subsonica. A Ostia, nell'ambito dell'Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno, sono attesi, con spettacoli tagliati su misura per la particolare tipologia di struttura che li ospita, Kraftwerk per due date (27 e 28 giugno), Negrita (9 luglio), Neurosis + Yob (11 luglio), Marlene Kuntz (12 luglio) e Loredana Bertè (27 luglio). Gli artisti stranieri vanno in scena, invece, alla Cavea con Thirty Seconds to Mars (3 luglio), Skunk Anansie (8 luglio), Ben Harper & The Innocent Criminals (13 luglio); Nick Mason's Saucerful of Secrets (16 luglio).



Questi tutti i concerti di Capanelle: Anathema (23 giugno); Calcutta (27 giugno); Capo Plaza (30 giugno); Franco126 (2 luglio); Gemitaiz (4 luglio); The Zen Circus (5 luglio); J-Ax + Articolo 31 (6 luglio); Haken (7 luglio); Bad Bunny (11 luglio); Salmo (12 luglio); Carl Brave (13 luglio); Ozuna (14 luglio); Subsonica (17 luglio); Ketama126 + Speranza + Massimo Pericolo (18 luglio); Ex-Otago + Viito (19 luglio); The Blaze (23 luglio); Luchè (26 luglio); Animals as Leaders (27 luglio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA