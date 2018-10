Qualunque, esce “Panico”; il cantautore invita i fan a parlare di ansia sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Usare la musica per provare a raccontare un’esperienza dolorosa come quella degli attacchi di panico e delle crisi di ansia. Ma anche per provare a mettere insieme le esperienze singole per raccontare una storia collettiva. È quello che ha provato a fare il cantautore milanese Qualunque, che in occasione della pubblicazione del video della sua canzone “Panico” ha chiesto ad amici e fan di raccontare le loro storie e pubblicarle, in forma anonima, sui social.Di attacchi di panico e crisi di ansia sempre più persone ne soffrono, giovani e non solo, eppure si tratta di un argomento di cui si ha sempre moltissimo pudore a parlare, sia in pubblico sia in privato. Qualunque, nome d’arte di Luca Milani, ha così voluto provare ad ascoltare voci e storie diverse dalla sua, che ha, invece, raccontato in “Panico”, una ballad piena di chitarre old style, con una scrittura intima ma piena di riferimenti pop, in un video girato da Soulshortfilms.