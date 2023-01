Martedì 17 Gennaio 2023, 11:19

Scene di ordinaria follia ieri pomeriggio a Latina, dove un uomo completamente ubriaco al volante ha imboccato contromano la rotonda di via Polusca, colpendo in pieno una macchina con a bordo una donna e il suo bambino mandandoli entrambi all'ospedale. Tutto si è verificato intorno alle 18, quando un camerunese di circa 40 anni che viaggiava su un'Alfa Romeo su via dell'Agora si è immesso contromano sulla rotonda di via Polusca, a due passi dall'Istituto Einaudi, colpendo in pieno la fiancata di una Fiat 500 XL guidata da una donna di Latina con a bordo suo figlio di 5 anni e che viaggiava nella direzione opposta.



L'uomo ha centrato la fiancata sinistra dell'auto e, immediatamente dopo l'impatto, per fortuna non violento, invece di scendere e prestare soccorso ha cercato in tutti i modi di intimorire la signora, facendo retromarcia e accelerando nuovamente per colpire ripetutamente lo sportello della Fiat, nel tentativo di non permetterle di scendere per chiamare i soccorsi. Tuttavia, proprio in quel momento attraversavano la rotonda a bordo di un furgone tre operai di Fondi che si dirigevano verso la Pontina e che, non appena vista la scena, sono scesi dal mezzo per aiutare la donna e chiamare il 112. Oltre a una pattuglia e al furgone della Polizia Locale, intervenuti sul luogo dell'incidente per ricostruire la dinamica dell'accaduto nonché per chiudere per diversi minuti la circolazione al traffico per permettere l'arrivo dell'ambulanza sul posto sono giunte anche quattro volanti della Polizia di Stato, dato che il quarantenne si rifiutava di scendere dalla sua automobile e di farsi soccorrere. Mentre la donna e suo figlio venivano trasportati in ambulanza presso l'ospedale Santa Maria Goretti - per loro ferite lievi, anche se spaventati e scossi per l'accaduto i sanitari del 118 a bordo di un secondo mezzo e i numerosi agenti di Polizia presenti hanno dato inizio alle trattative con l'uomo per fargli abbandonare l'abitacolo.



Fin da subito le Forze dell'ordine hanno compreso la gravità della situazione: oltre a non possedere la patente di guida, infatti, lo straniero aveva un tasso alcolemico di circa 3.8, oltre 6 volte superiore al limite consentito dalla legge. Il camerunese, in evidente stato confusionale, anche davanti alle richieste degli agenti si è rifiutato di scendere dall'auto. È stato necessario tutto il loro impegno e sforzo per convincerlo ad abbandonare di sua spontanea volontà la vettura, con quest'ultimo che continuava ad urlare e rifiutare di collaborare.

Dopo ore di trattative, una volta convinto a scendere l'uomo è stato immediatamente immobilizzato su una barella e trasportato all'ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio. Il quarantenne, infatti, anche una volta fuori dall'abitacolo continuava a dimenarsi, chiedendo di poter andare via e urlando a più riprese di non aver fatto nulla, probabilmente non del tutto cosciente di ciò che aveva causato. Una volta fatto stendere a terra, immobilizzato e portato in ambulanza, le volanti di Polizia hanno scortato il mezzo del 118 fino al Goretti, aspettando che fosse sottoposto a tutte le cure mediche del caso, per poi procedere al suo arresto.