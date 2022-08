Catania, panico sul volo Wizzair da Londra: l'aereo atterra danneggiato dalla grandine

Attimi di panico per i 200 passeggeri del volo Wizzair Gatwick - Catania dell'8 agosto che è stato colpito durante l'atterraggio da una tempesta di vento e grandine. Nessun passeggero è rimasto ferito ma l'aereo proveniente da Londra è atterrato sulla pista dell'aeroporto Fontanarossa con evidenti ammaccature sulla parte anteriore, probabilmente causate proprio dalla grandine, come mostrano le foto condivise dalla pagina Facebook "Sicilia in Volo".