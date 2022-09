Ubriaco semina il panico in strada a Vicalvi: bloccato, sedato e portato in ospedale

I carabinieri sono intervenuti nella tarda serata di ieri a Vicalvi dove un uomo ha dato in escandescenza seminando il panico in mezzo alla strada. Pare fosse completamente ubriaco e per questo ha iniziato a bloccare le vetture mettendosi in mezzo alla strada e a dare fastidio agli avventori di un bar. I sanitari a bordo di una ambulanza lo hanno sedato e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale civile Santissima Trinità di Sora dove è arrivato con il setto nasale rotto, ferita che forse si è procurato da solo battendo il volto contro un muro.