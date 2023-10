Follia al Pronto soccorso Frosinone, distrugge tutto e semina il panico tra i pazienti

Follia al pronto soccorso dell'ospedale "Spaziani" di Frosinone dove questa mattina all'alba un uomo è andato in escandescenze. Ha iniziato prima a gridare e ad inveire contro le persone in sala d'attesa, poi con un oggetto in ferro ha distrutto il vetro del distributore automatico e danneggiato alcune auto parcheggiate all’esterno dell'ospedale.

All’arrivo degli agenti di polizia l’uomo ha tentato di darsi alla fuga e ha aggredito un agente. I poliziotti, non senza fatica, alla fine sono riusciti a bloccarlo.