Tir a fuoco nella galleria: fumo nero e panico tra gli automobilisti intrappolati

Inferno ieri sulla ex superstrada del Liri, attuale Strada statale 690, piombata nel caos per un camion andato a fuoco dentro la galleria "Giorgia", fra Capistrello e Canistro, in provincia dell'Aquila, e traffico bloccato per circa tre ore. Una gigantesca colonna di fumo si è sprigionata dal camion in fiamme invadendo tutta la galleria e fuoriuscendo anche all'esterno rendendo impossibile il transito dei veicoli che sono stati dirottati nell'emergenza lungo la strada regionale 82. Sul posto sono intervenuti, insieme a squadre dell' Anas, i vigili del fuoco di Avezzano che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a rimuovere il camion da dentro la galleria. L'operazione è durata circa tre ore fra l'agitazione e le urla degli automobilisti colti dal panico. Il sindaco di Civitella Roveto, Pierluig Oddi, è stato in stretto contatto l'Anas per tutto il tempo occorso per lo spegnimento dell'incendio e il ripristino del traffico, invitando gli automobilisti alla prudenza tramite il suo Gruppo Facebook "Civitella Roveto Social".