Prophilax, la band "rock-porno" si scioglie dopo 33 anni: «Attività sospese a tempo indeterminato». Cosa è successo

I Prophilax si ritirano. La band "rock-porno", famosa a Roma fin dagli anni '90, sospende le proprie attività a tempo indeterminato. L'annuncio con un post social del leader Fabio Pinci, noto come Ceppaflex, in cui spiega: «Nessun attrito né problemi di sorta tra i membri del gruppo hanno portato a questa decisione. Semplicemente la mancanza di stimoli e di tempo ci hanno lentamente demotivato e convinto che era arrivato il momento di fermarci».

I Prophilax si ritirano: cosa è successo

«Dopo la bellezza di 33 lunghi e fantastici anni, i Prophilax sospendono le attività a tempo indeterminato», ha annunciato Pinci, che con il chitarrista Ludovico Piccinini (Ludo Sbhor) ha fondato la band a ridosso degli anni '90, dopo essersi conosciuti al liceo Mamiani di Roma.

Il post si conclude così: «Antinatale e concerti in generale non avranno luogo.

Lo stesso "Pornado" rimarrà probabilmente un progetto incompiuto, viste le evidenti difficoltà nel realizzarlo. Spero capirete questa nostra esigenza, dopo un terzo di secolo esatto passato insieme. Grazie di tutto ai nostri fans, ai membri ed ex membri dei Prophilax, a chi ha organizzato i nostri concerti, ai tecnici, agli amici del nostro staff e a chiunque in questi tre decenni ci ha seguito e sostenuto. Continuate ad ascoltarci e il Mentulatore vivrà in eterno».