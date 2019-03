© RIPRODUZIONE RISERVATA

La, composta da ragazzi italiani, stranieri e di seconda generazione, ha incontrato il musicista. L’occasione è stata una lezione-performance che ha aperto la fase conclusiva di un fitto progetto di formazione musicale, realizzato con il sostegno di Mibac e Siae, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina-Copia privata per i giovani, per la cultura”.Durante l’incontro con i musicisti della Piccola Orchestra, Angelini ha raccontato la propria esperienza e ha poi ascoltato alcuni brani originali dei ragazzi con cui ha improvvisato una jam session con la sua steel guitar. Il progetto di formazione musicale proseguirà martedì 19 marzo con un incontro-lezione con il discografico Stefano Senardi, e si concluderà con il concerto in programma giovedì 21 marzo nella Città dell’Altra Economia di Roma, nell’ambito della “Settimana d’azione contro il razzismo”. Accompagnati da Pino Pecorelli, direttore artistico della formazione, i giovani musicisti hanno affrontato in studio numerosi moduli formativi attraverso un approccio moderno che ha toccato vari aspetti, dalle esercitazioni orchestrali alla performance dal vivo, passando attraverso la composizione e la scrittura di musica originale e l’esperienza in studio di registrazione.