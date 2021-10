Lazio, il professor Sarri fissa la lezione per gli altri tecnici a Formello

Giovedì 14 Ottobre 2021, 21:11

Dal campo alla cattedra, il passo non mai così breve. In tanti l’hanno fatta come esperienza, a livello dimostrativo e anche didattico nel vero senso della parola, ma se ti chiami Maurizio Sarri e hai tanto da raccontare davanti a una lavagna, allora tutto diventa ancora più affascinante. L’appuntamento è fissato per l’11 novembre alle 14,30 all’Aiac, Associazione Italiana Allenatori Calcio. Un evento organizzato per i soli iscritti, ma sarà l’occasione per vedere all’opera un signore che, armato di gesso e di pazienza, si metterà lì a spiegare le sue idee e la sua filosofia applicata al calcio. Si tratterà di una vera lezione, probabilmente, sul 4-3-3 e sul 4-3-1-2 come assetti preferiti, ma si parlerà anche di altro, forse del suo modo di creare la fase offensiva o l’organizzazione di quella difensiva, dei suoi metodi d’allenamento, più col pallone che con l’esercizio fisico vero e proprio. Ma ci sarà uno spazio anche per la tecnologia, come quella di supervisionare il tutto tramite l’utilizzo dei droni. L'annuncio, con cui è stato aperto il periodo di adesioni, è stato condiviso sui profili social dell'associazione. "Sbrigati Mister", si legge. Un invito rivolto a tutti gli allenatori che sono curiosi di vedere il Comandate all’opera, ma soprattutto di provare a carpire qualche segreto di uno degli allenatori più divertenti e spettacolari che ci siano in questo momento.