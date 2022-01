Paolo Vallesi apre il 2022 con "Canzone d'amore", ora in radio e nei digital store

S’intitola “Canzone d’amore” il singolo con cui Paolo Vallesi che “apre” il 2022, da oggi venerdì 14 gennaio in programmazione radiofonica e in tutti i digital store. “Canzone d’amore” è accompagnato da una clip online girata al Teatro Romano di Fiesole e farà parte di un docufilm.

Paolo Vallesi, il nuovo brano "Canzone d'amore"

Il nuovo brano del cantautore fiorentino annuncia un importante e ricco progetto artistico la cui pubblicazione è prevista per il mese di marzo: due album, di cui uno composto totalmente da inediti, mentre l’altro conterrà i suoi successi interpretati in duetto con alcuni dei più grandi artisti italiani.

Paolo Vallesi presenta così “Canzone d’amore”: «Nel titolo del brano che ho scelto per anticipare il mio nuovo progetto c’è già tutto. Ci sono le due parole che più ho voglia di sentire da un bel po’ di tempo a questa parte, sono le due parole che più mi danno conforto in questo periodo in cui si sente parlare sempre e fin troppo di tutt’altro. È l’anteprima di un grande lavoro, sicuramente il più importante della mia trentennale carriera, che vedrà la luce nel mese di marzo. Buon ascolto a tutti!».

La carriera artistica di Paolo Vallesi inizia con un primo posto al Festival di Sanremo. È infatti nel 1991 che l’artista partecipa alla kermesse nella categoria Nuove Proposte con il brano “Le persone inutili”, imponendosi immediatamente all’attenzione del pubblico. Un debutto che gli dà grande notorietà, confermata dal successo del suo primo album (per l’etichetta Sugar), che è stato anche il suo primo Disco d’Oro. L’ultimo lavoro di Paolo, “Un filo senza fine”, è del 2017, mentre recentemente l’artista è stato protagonista di “Ora o mai più” condotto da Amadeus su Rai 1, vincendo la seconda edizione del programma. Vallesi sarà in tournée nel mese di aprile per presentare il nuovo lavoro ai tantissimi fan che lo seguono. Le date saranno comunicate prossimamente su @joeejoeofficial

