J-POP Manga, le uscite manga di gennaio 2022

Giovedì 13 Gennaio 2022, 10:48

Con il nuovo anno, J-POP Manga annuncia alcune delle uscite più importanti che inaugurano il 2022. Saranno disponibili Miss Kobayashi’s Dragon Maid, My Dress-Up Darling Bisque Doll, Nuvole a Nord-Ovest 1 e non solo. Tornano infatti in libreria grandi hit come Made in Abyss 10, l’atteso Blue Period 8 – Special Edition, Hanako kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome 14, Kingdom 50 e Kowloon Generic Romance 3. Di seguito tutte le uscite di gennaio 2022 nel dettaglio. Foto: J-POP Manga/Musica: Elevate from BenSound

LEGGI ANCHE: Tutto sulle uscite di gennaio 2022 di J-POP Manga