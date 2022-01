Giovedì 13 Gennaio 2022, 15:16 - Ultimo aggiornamento: 15:29

I numeri parlano chiaro: il vero vincitore di “X Factor” è lui. La sera della finale del talent show, lo scorso 9 dicembre, al Forum di Assago, gIANMARIA ha dovuto accontentarsi del secondo posto dietro a Baltimora, nonostante i pronostici lo dessero per favoritissimo. Il 19enne cantautore vicentino – il suo vero nome è Gianmaria Volpato – si prepara ora a prendersi una rivincita nelle classifiche: domani uscirà il suo disco d’esordio “Fallirò”, un Ep che contiene appena sette pezzi. Lo hanno anticipato i singoli “I suicidi”, “Senza saliva” e “Ascolta”, che hanno superato i 6 milioni di ascolti su Spotify. Nessun duetto, in controtendenza rispetto alle mode: «Sono onesto: avrei voluto inserire nel disco qualche collaborazione, ma avevamo poco tempo a disposizione e così alla fine ci sono solo io. Il duetto dei sogni? Madame, che conosco bene. E poi è vicentina come me. Stimo molto anche Samuele Bersani (hanno duettato insieme alla semifinale di ‘X Factor’ su ‘Spaccacuore’, ndr). In generale penso sia più interessante collaborare con personaggi fuori dal circuito pop che con artisti in classifica», dice.

Nelle sette canzoni gIANMARIA spazia dal punk di “Senza saliva” (a “X Factor”, in una puntata, ha reinterpretato “Io sto bene” dei CCCP) a pezzi più introspettivi come “Sassi alla finestra”: «Voglio fare musica di contenuti. Non mi interessa incidere il tormentone estivo che dura un mese e poi sparisce». Suo padre fa il rappresentante per negozi di abbigliamento, la madre lavora in un negozio di ottica: «Mamma dice che scrivo canzonette», sorride lui. Sarà, ma un pezzo come “I suicidi” non è proprio una canzonetta: «Sangue sopra i marciapiedi / sono sopra i grattacieli / i suicidi tutti in fila / pronti per farla finita». Incredibile come dietro ci sia la penna acerba di un 19enne: «Quando ho scritto quella canzone stavo pensando al fatto che tutti parlassero dei loro successi, di quanto sono fighi. Mi sono detto: ‘Sai che c’è? Io racconto quanto sono brutte le vite degli altri al di là dei sorrisi finti mostrati su Instagram, del disagio e del malessere di questa società’».

Con quella canzone ha stregato Emma, che lo ha voluto nella sua squadra a “X Factor” e lo ha portato fino al secondo posto: «Ci sentiamo almeno una volta a settimana», dice gIANMARIA del rapporto con la sua ex coach. Potrebbe raggiungerla a Sanremo nella serata dei duetti: «Mi ha detto di tenermi pronto: la chiamata ufficiale potrebbe arrivare anche due giorni prima». A febbraio il cantautore sarà impegnato con il suo primo tour, che prende il titolo dall’album e che a pochi giorni dall’annuncio ha già registrato il tutto esaurito: dopo il sold out le date del 25 febbraio al New Age Club di Roncade, del 27 febbraio all’Hiroshima Mon Amour di Torino, dell’1 marzo ai Magazzini Generali di Milano e del 3 marzo al Largo Venue di Roma, al calendario sono stati aggiunti gli appuntamenti del 4 marzo sempre a Roma, del 6 marzo al Link di Bologna, del 7 marzo al Viper Theatre di Firenze, del 10 marzo al Duel Beat di Pozzuoli e dell’11 marzo al Demodé Club di Modugno.