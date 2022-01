Giovedì 13 Gennaio 2022, 11:03

Il Coachella è pronto ad andare finalmente in scena con una line-up di tutto rispetto. Compresi i nostri Måneskin. Dopo diversi rinvii il festival scalda i motori per tornare a far sognare gli appassionati di musica. Forse. Perché il Covid-19 è sempre pronto a rovinare i piani del genere umano. Foto: Kikapress Music: "Moose" from Bensound.com

