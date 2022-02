Stasera in tv, Sanremo 2022: le parole di Maria Chiara Giannetta prima del debutto

E' in arrivo la quarta puntata di Sanremo 2022 e la co-conduttrice di Amadeus sarà Maria Chiara Giannetta, un'attrice molto nota e amata dal pubblico italiano. Per lei è la prima volta all'Ariston e fin dall'inizio non ha nascosto l'ansia e il timore del debutto. Lo ha rivelato anche in un'intervista diventata virale poco prima del Festival. Sacrifici, dedizione, impegno e determinazione l'hanno portata a scalare la vetta del successo ed ora si gode il panorama. FOTO: @KIKAPRESS MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM



LEGGI ANCHE:-- Sanremo 2022, Checco Zalone dopo la RAI passa a Mediaset: ecco dove lo vedremo per tre domeniche consecutive