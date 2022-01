Sanremo 2022: Amadeus, Fiorello, Drusilla Foer, Checco Zalone e i Maneskin. Ecco tutti i protagonisti più attesi

Meno uno a Sanremo. La kermesse musicale più famosa sta per partire con la sua 72esima edizione. Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha costruito ancora una volta una squadra di altissimo profilo. A cominciare dall'immancabile Fiorello, sempre al suo fianco nelle due edizioni precedenti. Ma anche Checco Zalone, Ornella Muti e i Maneskin come super ospiti. Scopriamo uno per uno i protagonisti del festival.

Sanremo, la scaletta e le canzoni dei cantanti in gara: la programmazione della prima e seconda serata