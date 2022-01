Mercoledì 19 Gennaio 2022, 15:56 - Ultimo aggiornamento: 16:01

Sanremo 2022 Inizierà come da programma martedì primo febbraio il Festival di Sanremo 2022, e finirà sabato 5, con la consueta serata che si protrarrà fino a tarda notte per designare la canzone vincitrice. Il conduttore e direttore artistico (per la terza volta) Amadeus non ha indetto la consueta conferenza stampa e ha preferito annunciare le novità direttamente nel corso del Tg1 della sera.

Tutti i superospiti e le co-conduttrici

Amadeus sarà affiancato da cinque co-conduttrici, nel segno dell’inclusione: Ornella Muti per aprire il Festival, martedì, poi nell'ordine delle serate Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli per il gran finale di sabato 5 febbraio. Per Ornella Muti, mezzo secolo di carriera e 90 film alle spalle, sarà la prima volta all’Ariston. Per la Ferilli si tratta invece di un ritorno sul palco che l'ha già vista come co-conduttrice nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza e ospite speciale nell'edizione del 2002. C'è attesa per Drusilla Foer, “nobildonna” toscana alter ego di Gianluca Gori: sarà la prima conduzione “en travesti” a Sanremo. Inedita anche la presenza di Lorena Cesarini, nata a Dakar da madre senegalese e padre italiano, nota per la sua partecipazione al film “Suburra” nel 2017. Maria Chiara Giannetta ha invece conquistato il pubblico prima nel ruolo del capitano Anna Olivieri di Don Matteo, poi nei panni di Blanca, la detective non vedente protagonista della fortunata fiction di Rai1. Ci sarà sicuramente (anche se manca l’ufficialità) Fiorello, che “si è tenuto libero”, come lascia capire Amadeus. Quasi certa anche la presenza di una star dello sport, dopo Ibra e Cr7.

Ci sarà anche Checco Zalone, in una delle cinque serate. «Amadeus, hai finito di pagare il mutuo sulla casa? Hai comprato una casa a tuo figlio? Poi non lavorerai più al massimo Telelombardia», ha ironizzato Zalone, causando le ire (prevedibilmente) della stessa emittente televisiva chiamata in causa.

Tra i superospiti, ci saranno i Maneskin, vincitori della passata edizione con “Zitti e buoni”, con il compito di inaugurare la prima serata: «Non vediamo l'ora di tornare per fare le prove e rivedere tutta la crew di Sanremo», hanno commentato. La seconda serata sarà impreziosita dalla presenza di Laura Pausini, che l'anno scorso presentò all'Ariston Io “Sì (Seen)”, il brano tratto dal film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren che l'aveva vista trionfare ai Golden Globe e con cui è stata candidata all'Oscar. «Presenterò al festival il mio nuovo singolo, “Scatola” - ha commentato la cantante romagnola - e racconterò il mio 2022 che sarà pieno di tante sorprese. Non vedo l'ora, grazie dell'invito». L’uscita del brano è prevista il prossimo 20 gennaio: accompagnerà il nuovo film Amazon Original “Laura Pausini - Piacere di conoscerti”, con la regia di Ivan Cotroneo.

Ecco tutte le canzoni in gara

I brani in gara quest’anno sono 25. Achille Lauro con Harlem Gospel Choir - “Domenica”; Giusy Ferreri - “Miele”; Michele Bravi “Inverno dei fiori”; Rkomi “Insuperabile”; Irama “Ovunque sarai”; Noemi “Ti amo ma non lo so dire”; Massimo Ranieri “Lettera al di là del mare”; Aka 7even “Perfetta così”; Emma “Ogni volta è così”; Highsnob e Hu “Abbi cura di te”; Iva Zanicchi “Voglio amarti”; Dargen D’Amico “Dove si balla”; Sangiovanni “Farfalle”; Yuman “Ora e qui”; La Rappresentante di Lista “Ciao ciao”; Mahmood e Blanco “Brividi”; Gianni Morandi “Apri tutte le porte”; Matteo Romano “Virale”; Le Vibrazioni “Tantissimo”; Fabrizio Moro “Sei tu”; Elisa “O forse sei tu”; Ditonellapiaga con Rettore “Chimica”; Giovanni Truppi “Tuo padre, mia madre, Lucia”; Tananai “Sesso occasionale”; Ana Mena “Duecentomila ore”.