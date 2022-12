Venerdì 16 Dicembre 2022, 07:26

Se Tom Morello sia un sincero fan dei Maneskin o se dietro l'operazione ci siano mere logiche discografiche i Rage Against The Machine sono storicamente legati all'etichetta Epic Records, sussidiaria della Sony, la stessa per la quale incidono Damiano David e compagni non possiamo saperlo. Certo è che la presenza nel nuovo album del quartetto romano dello storico chitarrista del gruppo di Killing in the Name, simbolo del rock antisistema, oltre 20 milioni di copie vendute a livello mondiale, è una gran cosa. Che contribuisce ad alimentare le aspettative legate a Rush!, ideale successore di Teatro d'ira Vol. I, che arriverà nei negozi e sulle piattaforme il 20 gennaio 2023.

X Factor, è Ambra Angiolini show: la versione sexy di T'appartengo infiamma il palco. «Pazzesca»



Maneskin, l'ultimo colpo è un brano con Tom Morello



Intanto questa notte è uscita la nuova canzone, in italiano, La fine, annunciata a sorpresa. Dopo quella con Iggy Pop, i Maneskin collezionano così un'altra collaborazione con un fuoriclasse del rock mondiale. Nella foto pubblicata sui social con la quale il quartetto ha annunciato la collaborazione con Morello per Gossip, il singolo che anticiperà di una settimana l'uscita dell'album, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio posano sorridenti insieme allo stesso chitarrista, che a sua volta ha condiviso su Instagram una foto scattata in studio insieme ai ragazzi: «Ciao Maneskin», ha scritto. Morello (58 anni), icona delle sei corde, che oltre a suonare nei Rage Against the Machine ha fatto parte degli Audioslave, dei Prophets of Rage e per un periodo anche della E Street Band di Bruce Springsteen, è al momento l'unico ospite annunciato di Rush!. Il disco conterrà diciassette pezzi, compresi i singoli Mammamia, Supermodel e The Loneliest: solo due tracce sono in lingua italiana, La fine e Il dono della vita.