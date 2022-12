X Factor, i Santi Francesi di Rkomi vincono la 16a edizione. Riascolta “Non è così male”

X Factor 2022 è stato vinto da i Santi Francesi di Rkomi: sono Alessandro De Santis (voce e chitarra) e Mario Francese (tastiere, producer e synthesizer) le star dell'ultima edizione del talent show.

A un passo dal trionfo si ferma il percorso degli altri finalisti: seconda Beatrice Quinta, terza Linda, quarti classificati i Tropea, rispettivamente dei roster di Dargen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini.

X Factor, la decima edizione a I Santi Francesi

Queste le prime parole di Alessandro mentre Mario lo abbraccia: «Non si capisce ancora niente. Sono grato a questo programma. A tutte le persone che ci hanno ascoltato. Siamo riusciti a parlare di noi senza mai essere stati condizionati. Non abbiamo altre parole…»

Una cavalcata inarrestabile quella dei SANTI FRANCESI, del roster di Rkomi, il duo composto da Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico). La loro musica offre una visione del mondo in cui la realtà è filtrata da un “cinismo colorato”, con uno sguardo in perenne oscillazione tra lo slancio vitale collettivo e la necessità di autoisolamento.

A X Factor si sono presentati nelle selezioni con l’inedito “Non è così male”, ottenendo da subito l’unanimità dei giudici. E durante i Live l’unanimità è rimasta sempre, con loro che si sono confermati settimana dopo settimana grazie a performance incredibili, spesso ri-arrangiando completamente brani come “Creep” dei Radiohead, “Somebody That I Used To Know” di Gotye feat. Kimbra e “When We Were Young” dei The Killers o classici della canzone italiana com “Ti voglio” di Ornella Vanoni, “Un ragazzo di strada” dei Corvi e “Che fantastica storia è la vita” di Antonello Venditti. Una cavalcata che li ha visti protagonisti di una continua crescita artistica fino ad arrivare alla finale del Mediolanum Forum di Assago dove si sono esibiti in duetto insieme a Francesca Michielin sulle note di “California” dei Phantom Planet e un medley con i brani più significativi del loro percorso che ha entusiasmato il pubblico presente al Forum.

La serata, divisa in 3 manche, è entrata nel vivo con 4 straordinari Duetti che hanno visti protagonisti i concorrenti affiancati ognuno da Francesca Michielin: Beatrice Quinta con “Acida” dei Prozac+, Santi Francesi con “California” dei Phantom Planet, Tropea con “Somebody To Love” dei Jefferson Airplane e Linda con “Take Me To Church” di Hozier. E a chiudere la manche, ancora il medley di un’instancabile Francesca Michielin che ha cantato “Io non abito al mare”, “Nessun grado di separazione” e “Magnifico”.

A seguire una seconda manche ancora più tesa con i Best Of dei brani più significativi del percorso dei concorrenti: Linda si è esibita con “Coraline” dei Maneskin, “Waves” di Dean Lewis e “Still Don’t Know My Name” di Labrinth; i Tropea con “Luna” dei Verdena, “Insieme a te sto bene” di Lucio Battisti e “Asilo Republic” di Vasco Rossi; i Santi Francesi con “Un ragazzo di strada” dei Corvi, “Ti voglio” di Ornella Vanoni e “Creep” Radiohead; Beatrice Quinta con “Believe” di Cher, “Tutti i miei sbagli” dei Subsonica e “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti.

Ad intervallare la tensione della gara le esibizioni di tutti e 4 i giudici con una serie di performance speciali in cui hanno cantato le loro hit: Rkomi ha portato sul palco di #XF2022 un set con “Mare che non sei”, “Vuoi una mano” e “Insuperabile”; Dargen D’Amico ha fatto ballare il pubblico con “Patatine”, “Ubriaco di te” e “Dove si balla”; Fedez ha presentato per la prima volta live il nuovo singolo “Crisi di stato” e due dei sui brani più celebri, “Bella Storia” e “Sapore”; infine, Ambra che è tornata a riproporre dal vivo il suo brano cult “T’appartengo”.

Il gran finale ha visto il testa a testa all’ultimo voto con le note degli inediti dei 4 finalisti di #XF2022: Beatrice Quinta ha cantato la sua hit super pop “Se$$o”, Linda la sua delicatissima “Fiori sui balconi”, i Santi Francesi la sofisticata “Non è così male”, i Tropea l’energica “Cringe inferno”. Singoli che, insieme a quelli degli altri concorrenti di X Factor 2022, sono sempre disponibili nell’album X FACTOR MIXTAPE 2022 (Sony Music Italy) su tutte le piattaforme digitali.

E poi il pathos per la classifica finale, conclusasi con la busta e la pioggia di coriandoli. A sancire il trionfo dei Santi Francesi.