Da quando, dalla mezzanotte del 29 settembre, Lucio Battisti è approdato su Spotify, la playlist This is Lucio Battisti è stata la più ascoltata ieri e, in poco più di 24 ore, ha raccolto più di 50.000 followers. Lo rende noto Spotify. Ma non è tutto: sedici delle tracce rilasciate ieri di Battisti sono già nella top 200 di Spotify; tra le favorite degli utenti troviamo alcuni dei suoi brani più belli e famosi, come 29 settembre, Mi ritorni in mente, Il mio canto libero, La canzone del sole e Penso a te. «Dopo più di vent’anni dalla sua scomparsa, Battisti è tornato a vivere attraverso le sue canzoni e noi di Spotify siamo orgogliosi di rendergli onore, facendolo conoscere alle nuove generazioni e riportando indietro nel tempo chi invece non l’ha mai dimenticato», si legge in una nota di Spotify Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA