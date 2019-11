Vuoi la foto col rapper Luché? «Ingresso in discoteca e selfie a 40 euro»

Il rapper napoletano Luché - noto, tra le altre cose, per aver lavorato con Marracash, Emis Killa e Gue Pequenho - sarà a Brindisi il prossimo 23 novembre per una serata in discoteca. La vendita dei biglietti è già iniziata: l'appuntamento è in un locale di via Appia. Ma oltre al tradizionale ingresso - privé oppure pista, con o senza bottiglia - questa volta viene offerto anche il pacchetto "ticket con il rapper e foto".

Pagando 40 euro, infatti, sarà possibile entrare nella discoteca (non nel privé, ma soltanto in pista) e scattarsi una foto con lui. Sarà al corrente di questa iniziativa? Difficile credere il contrario.

Ultimo aggiornamento: 18:09

