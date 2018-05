Roma, festino a base di droga: Dark Side nei guai

di Marco Carta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Fumo, vestiti firmati, gioielli. E cash a volontà. La polizia che interrompe il festino e gli amici che se la «cantano» facendo arrestare il pusher. Di pomeriggi così, Arturo Bruni, alias Dark Side, ne ha raccontati tanti, forse troppi con la Dark Polo Gang, la band romana regina incontrastata della musica trap, insieme al milanese Sfera Ebbasta. Per questo quando lo scorso martedì gli agenti della volante hanno fatto irruzione in un appartamento in via Bonifacio VIII, il rapper e attore, figlio dello...