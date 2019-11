La Petite (jazz) solennelle: Paolo Fresu rilegge Rossini con Uri Caine e Di Bonaventura

Una Petite Messe Solennelle in chiave jazz nell'ambito delle celebrazioni dell'anniversario della morte di Gioachino Rossini. La Petite (jazz) solennelle, rilettura dell'ultimo lavoro del compositore è stata realizzata appositamente per il Rossini Opera Festival da un trio composto da alcuni dei più importanti musicisti contemnporanei: Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti), Uri Caine (pianoforte) e Daniele Di Bonaventura (bandoneon). Sarà eseguita in prima assoluta sabato 16 novembre alle 21, al Teatro Rossini di Pesaro.



Il trio interpreterà la partitura rossiniana con rigore e, assieme, originalità, attraverso linguaggi improvvisativi e strumenti inusuali come la tromba, il flicorno e il bandoneon, che sostituisce l'harmonium della versione originale. «Abbiamo affrontato la partitura rossiniana con il massimo rigore e rispetto - dice Di Bonaventura -, cercando di proporne una rilettura estremamente aderente al suo tessuto armonico, rispettandone in maniera quasi integrale la scansione dei quattordici brani. Rossini è un musicista di modernità strabiliante, le sue composizioni anticipano sonorità dei secoli successivi e rappresentano un modello di esattezza e perfezione: la sua musica, insomma, parla da sé. Un immenso onore poterla eseguire nella sua città natale e nel teatro a lui dedicato».

Molto curioso di ascoltare la Petite Messe Solennelle in versione jazz» il sovrintendente del Rof Ernesto Palacio: «si tratta di un progetto di grande interesse: la musica di Rossini, nella sua astrattezza e modernità, si presta in maniera particolare a operazioni del genere». «La Petite Messe Solennelle è stata una costante nel periodo delle Celebrazioni rossiniane, essendo stata riproposta nel 2018 nella settimana del (non) Compleanno e in quella della commemorazione del 150/o anniversario della morte di Rossini, nonché nell'ambito del 39/o Rof», conclude il presidente del Rof e vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini.

