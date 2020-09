Sul palco del jazz all’Aquila anche l’orchestra della scuola media Dante Alighieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA -lo ha definito “il più bel concerto di questa edizione”. Quello tributato ieri pomeriggio sul palco dell’auditorium del Parco da parte dell’inventore della manifestazione che ha portato il “jazz italiano nelle terre del sisma” è stato un riconoscimento importante.I giovani che sono il futuro della musica, impegnati per la prima volta in un concerto dopo il lockdown e alcuni giorni di prove molto intense. Sul palco dell’auditorium, inserita nel programma del “Jazz italiano per le terre del sisma 2020” si è esibita infatti una selezione dell’orchestra dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri”, che da anni partecipa al progetto “Il jazz a scuola” coordinato da, una dei tre direttori artistici della manifestazione.Questi i docenti che hanno preparato i ragazzi:violino e coordinatrice del dipartimento musicale della Dante Alighieri,chitarra,percussioni,violoncello epianoforte.I ragazzi selezionati sono:Sono stati eseguiti brani e improvvisazioni curate e dirette da