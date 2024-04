Ornella Vanoni a Verissimo: «Prendo gli psicofarmaci, non posso smettere. Il mio funerale? Suonerà Paolo Fresu. Elodie è sensuale ma ora troppo nuda»

Ornella Vanoni entra con Ondina, il suo cane, nello studio di Verissimo. Regina della musica e della simpatia, non si smentisce neanche oggi. Un racconto che scava nel profondo della vita dell'artista di 89 anni. «Bisogna cercare di godersi ogni momento fino in fondo». È un vulcano la cantante. «A volte al dopo non penso però poi leggi il giornale e dici vabbè. Però sono contenta di tutto quello che ho fatto, ho fatto molta fatica». Parla dei suoi momenti buii nel salotto di Silvia Toffanin: «Ho avuto tante cadute dovute all'ansia non dormivo e stavo malissimo poi finalmente ho preso gli psicofarmaci che continuo a prendere perché sennò ricrollerei».

Ornella Vanoni e il messaggio per i giovani

Un argomento molto importante quello della salute mentale che sempre più personaggi dello spettacolo affrontano in pubblico: Chi soffre di depressione non può smettere i medicinali. Oggi posso essere triste, andare già, ma non troppo giù perché c'è una barriera data dagli psicofarmaci. Tutti parlano pochissimo dei giovani invece vanno tutelati sono il futuro bisgna occuparsene.

Io da giovane ero per bene non dicevo parolacce poi sono cambiata»

Le parole su Elodie

Un'artista che ha fatto scandalo: «Feci scandalo con il pancione quando ero incinta e poi presi una multa perchè portavo i pantaloncini troppo corti. Cosa facevo? pagavo le multe e tenevo i pantaloncini corti».

Spazio ai complimenti che la cantante ha fatto a Elodie: a Che Tempo che Fa: «Ha un corpo pazzesco. La sensualità è un fatto anche di movimenti della gambe ad esempio, l'ho difesa anche se ultimamente è un po' troppo nudina ma se lo può permettere». Da Fazio disse: «Di belle ce ne sono tante, tu sei sensuale come lo ero io»

E Ornella Vanoni era una donna di una sensualità unica: «Avevo tanti corteggiatori da Venezia. Pensa quando ero lì ero abbronzata davanti e bianca dietro. il motivo? Non potevo girarmi perché dovevo tenere sotto controllo la situazione». Ogni racconto di ornella è come leggere la pagina di un libro che non si vuole smettere di sfogliare.

La malinconia

Ha amato molto ed è stata molto amata, ma (come le chiede la conduttrice), avrebbe voluto un compagno con cui invecchiare? «Io non ho mai fatto un progetto con un uomo pensando al futuro, poi ho scelto la persona sbagliata e mi sono offesa da sola. Noi spesso stiamo con gli uomini pensando che cambiano ma non cambiano bisogna prenderli buoni da subito. Quindi ho scelto la solitudine. La solitudine è bella ma costa cara. A volte pesa, la domenica a esempio mi prende la malinconia perché il lavoro si ferma le famiglie si uniscono e quindi sono triste. Anche l'ora legale è triste. In Campania è bella, ma a Milano mangi come le galline con l'ora legale».

Il rapporto con le amiche

«Essendo molto ironica ho un grande fondo malinconico. Ormai ho poche amiche perché ho selezionato, saranno solo 2 o 3. A Paolo Fresu, suo grande amico, ha chiesto di suonare al suo funerale e lui ha risposto: «Ok però se muoio prima io tu canti al mio». La morte è un argomento ormai sdoganato per Ornella: «Bisogna viverla senza paura la morte. Ormai sono grande ed è giusto io ci pensi»