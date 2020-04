AperiMusicConArtista, in diretta live arrivano anche il bassista John Patitucci e il trombettista Paolo Fresu

Arrivano altri grandi nomi della musica nazionale e internazionale per l'#AperiMusicConArtista, la campagna lanciata dalla cooperativa artistica Zenart per raccontare che l’arte non si ferma ai tempi del coronavirus, e dà appuntamento a tutti con un calendario di eventi in diretta live su Facebook con gli artisti, per rispondere alle domande del pubblico. Dopo Rossana Casale e Sergio Caputo, l’intervista doppia a Filomena Campus e Marco Varvello, la comparsata in diretta di Peter Erskine e l’appuntamento con “Il Mondo in Testa - di GeGè Telesforo”, arriva il nuovo calendario. Ecco i prossimi appuntamenti in programma all'ora dello spritz: giovedì 9 il diretta live il bassista statunitense John Patitucci, lunedì 13 il trombettista Paolo Fresu, giovedì 16 il mentalista italiano Luca Volpe e venerdì 17 l'ingegnere discografico Eugene Chaplin, quinto figlio di Charlot.



La cooperativa Zenart invita a condividere all’interno della community degli artisti problemi e difficoltà di questo periodo. La campagna online nasce per lanciare un’iniziativa artistica capace di rispettare le restrizioni a seguito dell’emergenza sanitaria: è rivolta agli artisti, ma anche a tutti agli influencer del settore e gli operatori dell’arte e dello spettacolo in grado di intrattenere il pubblico in maniera digitale, trascorrendo il tempo immersi fra musica, libri, ma anche tante lezioni di strumento on line e concerti in streaming live.

