Leo Gassman età, fidanzata: chi è il cantante in gara tra i big di Sanremo

Leo Gassman, all’anagrafe Leonardo Gassman, è un cantautore italiano di 25 anni (classe 1998). È figlio del celebre attore Alessandro Gassman e nel 2020 vinse il Festival di Sanremo nella categoria "Nuove Proposte" con il brano "Vai bene così". Quest'anno è in gara a Sanremo 2023 con la canzone "Terzo Cuore". Nella serata duetti canta con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo un medley dello stesso Bennato.

Leo Gassman, da X Factor a Sanremo

Leonardo Gassman, conosciuto come Leo Gassman, è nato a Roma il 22 Novembre del 1998. È il figlio di Alessandro Gassman e di Sabrina Knaflitz, e nipote del più celebre Vittorio Gassman, storico attore italiano. Scopre giovane la passione per la musica e studia al conservatorio di Santa Cecilia, nel 2018 debutta a X Factor 12. La svolta però arriva nel 2020 con la partecipazione a Sanremo 2020 in cui vince la sezione Nuove Proposte con “Va Bene Così”. Il giovane ha all’attivo già un album, uscito il 7 Febbraio, che si intitola Strike e contiene ben 14 brani, compreso l’inedito cantato nella settantesima edizione di Sanremo. A X Factor 2020 è salito di nuovo sul palco in qualità di ospite con Elodie e Carl Brave.

Leo Gassman vita privata e fidanzata

Leo Gassman non ha mai parlato della sua vita privata. A febbraio è stato paparazzato in un parco romano a passeggio con una ragazza di nome Anna, alcuni hanno pensato che si tratti di "Enula" (cantante di Amici), ma non si hanno conferme. Un post del 2021 nel giorno di San Valentino fa pensare che frequenti una ragazza (ma di lei in foto si intravede solo la chioma bionda) dunque la possibile dolce metà del cantante rimane avvolta nel mistero.

