Sanremo 2023, ufficiale la partecipazione di Salmo. L'annuncio di Amadeus: «È un numero 1, aprirà e chiuderà il Festival»

Tutto è pronto, o quasi, per Sanremo 2023. Con la vittoria di gIANMARIA a Sanremo Giovani e gli altri 5 talenti che hanno conquistato il biglietto per l'Ariston, la lista dei 28 artisti che si sfideranno dal 7 all'11 febbraio alla kermesse canora è fatta.

Sanremo 2023, i big e le canzoni in gara

Giorgia con "Parole dette male", gli Articolo 31 con "Un bel viaggio", Elodie con la sua "Due", Colapesce Dimartino con "Splash", Ariete con "Mare di guai", i Modà con "Lasciami", Mara Sattei con "Duemilaminuti", Leo Gassmann con "Terzo cuore", I Cugini di Campagna con "Lettera 22", Mr. Rain - "Supereroi", Marco Mengoni - "Due vite", Anna Oxa - "Sali (Canto dell'anima)", Lazza -con "Cenere", Tananai - "Tango", Paola & Chiara - "Furore", LDA - "Se poi domani", Madame - "Il bene nel male", Gianluca Grignani - "Quando ti manca il fiato", Rosa Chemical - "Made in Italy", Coma_Cose - "L'addio", Levante - "Vivo", Ultimo - "Alba", Shari - "Egoista", Gianmaria - "Mostro", i Colla Zio - "Non mi va", Sethu - "Cause perse", Will - "Stupido", Olly - "Polvere".

I presentatori

A presentare le serate sarà di nuovo Amadeus, direttore artistico affiancato alla conduzione da Gianni Morandi (tutte le sere), Chiara Ferragni (prima serata e serata finale) e Francesca Fagnani (serata ancora da decidere). Mancano altre due co-conduttrici ma Ama ha già «ottime idee» a tal proposito. E il “PrimaFestival”sarà condotto da Andrea Delogu e come inviati Gli Autogol e Jody Cecchetto.

Salmo il primo ospite

Spuntano ora anche i nomi degli ospiti. Salmo sarà a Sanremo 2023. Ad annunciarlo il conduttore Amadeus al Tg1. «Alla prima e all'ultima serata del festival e cioè martedì 7 e sabato 11 febbraio a collegarsi con noi direttamente dalla Costa Smeralda sarà un numero uno e cioè Salmo, Salmo viene a Sanremo. Apre e chiude il collegamento e le feste a bordo del nostro palco galleggiante».