Giovedì 9 Febbraio 2023, 06:07

SANREMO

«Sono riuscito a sbirciare sui social solamente per pochi secondi, tra interviste, interventi in radio e quant'altro: mi pare di capire sia andata bene, no?», sorride Gianmaria Volpato, per gli amici semplicemente Gianmaria. Nella classifica della prima serata il 22enne cantautore vicentino, arrivato tra i big in gara a Sanremo 2023 dopo aver vinto Sanremo Giovani, staccando uno degli ultimi sei pass disponibili per l'Ariston (gli altri sono andati a Olly, Shari, Sethu, Colla Zio e Will), si è dovuto accontentare solamente del dodicesimo posto. In compenso l'ex medaglia d'argento di X Factor partecipò nel 2021 si è conquistato il titolo di rivelazione di questa edizione del Festival, entrando tra le tendenze social con 17 mila tweet (più di Gianluca Grignani e di Mara Sattei). Sicuro di sé, sfrontato al punto giusto: sembra essere nato per stare su un palco. E poi ha dalla sua una hit nata, Mostro.

Classifica Sanremo, Colapesce Dimartino vincono la seconda serata. Marco Mengoni in vetta alla generale



Come ha reagito quando l'ha sentita in radio per la prima volta?

«Mi sono venuti gli occhi lucidi. Anche perché la lego a una fase inquieta della mia vita».

Cioè?

«L'ho scritta l'anno scorso. Venivo da un periodo in cui faticavo a trovare la quadra: cambiavo un produttore dietro l'altro. A un certo punto mi sono detto: "Basta provare a fare singoli, ora mi metto al piano e canto le mie inquietudini"».

Quali?

«Tornato a Vicenza da Milano dopo l'esperienza in tv a X Factor avevo paura che gli altri mi vedessero cambiato, diverso. Ecco perché urlo: "Ma che ti sembro un mostro? Guarda che sono a posto"».

È stato uno dei pochi giovani in gara in grado di reggere un palco come quello dell'Ariston: l'esperienza a "X Factor" l'ha avvantaggiata?

«Sicuramente sì. E poi c'è da dire che nell'ultimo anno non sono stato fermo un attimo, tra concerti, festival: sento di essere cresciuto in fretta anche dal punto di vista professionale».

Un big che le ha fatto un complimento?

«Grignani. Mi ha detto che gli è piaciuto il mio atteggiamento. Un onore: è una rockstar».

A proposito di rockstar: che ne pensa dell'incidente di Blanco?

«Posso capirlo. Sai che ti stanno guardando milioni di persone e che ti stai giocando una grande opportunità e poi succede un imprevisto: quello sfogo ci sta. Un gesto di sana pazzia, alla nostra età. Ha preso a calci dei fiori, non ha ammazzato nessuno. E poi si è pure scusato».