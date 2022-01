Sfera Ebbasta sarà papà, l'annuncio social con Angelina Lacour: «Il gioiello più prezioso»

Il brano "Baby" del suo ultimo album è diventato una premonizione. Oggi Sfera Ebbasta, amatissimo trapper milanese, ha annunciato che nel 2022 diventerà padre per la prima volta. L'ex giudice di X-Factor e la sua compagna, la modella Angelina Lacour, hanno fatto sapere tramite i social che stanno aspettando un figlio. «Il nostro gioiello più prezioso» ha scritto Sfera, postando un selfie davanti allo specchio con il pancione di Angelina bene in vista. Dal 2019, quando si sono conosciuti a Ibiza, non si sono più lasciati. Adesso diventeranno un trio.

Sfera Ebbasta padre, l'annuncio social

Angelina Lacour, che da quasi tre anni non si separa dal suo Sfera, ha fatto sapere di essere incinta di 14 settimane. «La mia famiglia bellissima, vi amo» ha aggiunto la modella tra i commenti al post del trapper. Tra le felicitazioni anche quella della amico Marcell Jacobs e di tanti trapper e rapper con cui Sfera Ebbasta ha collaborato nella sua carriera. Nato a Cinisello Balsamo nel 1992, ha dominato le classifiche la scorsa estate con il brano "Mi fai impazzire", cantanto insieme a Blanco. Ora, oltre al successo, potrà godersi il figlio in arrivo.