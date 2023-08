Direttore d'orchestra Gardiner prende a pugni un cantante perché uscito dal palco “contromano”: il cosa è successo al Berlioz festival

Un ring sulle note di Berlioz. E “Les Troyens”, monumentale opera in cinque atti, ispirata all’Eneide di Virgilio, finisce a pugni in faccia. Il cantante, al termine di un concerto, durante il blasonato Festival Berlioz a La Côte-Saint-André, nel sud-est della Francia, esce dalla parte sbagliata del palco. E il direttore d’orchestra, infastidito, dopo averlo redarguito verbalmente, lo avrebbe colpito al volto con un pugno. Il maestro “pugile”, lo racconta il sito della Bbc, è uno dei più autorevoli musicisti esistenti: l’inglese Sir John Eliot Gardiner, ottantenne, paladino del repertorio barocco, studioso e divulgatore “militante” della cultura del Seicento e profondo esploratore del repertorio romantico. Le sue scuse e il dispiacere per l'accaduto sono arrivate immediatamente, ma dal New York Times al The Telegraph, fino al Bbc News passando per News Day France e Forum Opera, la notizia di quanto avvenuto la sera del 22 agosto sta facendo il giro del mondo.

Sir John Eliot Gardiner pulls out of the BBC Proms after punching a singer in his choir. https://t.co/Skj2xl7sJa He also called the chorister a "dozy bugger." This all happened because the singer left exited the podium the wrong way. — Ted Gioia (@tedgioia) August 24, 2023

MONTEVERDI

Gardiner, che ha dedicato la vita a Monteverdi e ai suoi «coetanei», disse in un'intervista, «figli di quel secolo che ha regalato al mondo anche Galileo e Shakespeare» avrebbe aggredito il basso 29enne William Thomas “colpevole” di essere uscito di scena “contromano”, dopo lo spettacolo.

I PROMS

Dopo quanto successo in Francia, Gardiner avrebbe intenzione di ritirarsi anche dai Proms. Il maestro, che avrebbe dovuto dirigere di nuovo “Les Troyens” ai Bbc Proms il prossimo 3 settembre, sarà anche in quel caso sostituito da Sousa. Un portavoce della Bbc ha dichiarato: “Prendiamo sul serio le accuse di comportamenti inappropriati e stiamo attualmente indagando sui fatti di questo incidente”. E subito dopo l’annuncio dall’ufficio stampa della Bbc: “Sir John Eliot Gardiner ha deciso di ritirarsi dall’esibizione del prossimo 3 settembre. Ringraziamo Dinis Sousa che lo sostituirà”.

BACH

John Eliot Gardiner, che è stato anche presente all’Incoronazione di Re Carlo III, dove ha diretto il Monteverdi Choir e gli English Baroque Soloists, sarebbe già stato al centro di un episodio simile. Nel 2014 (fu riportato dai giornali Private Eye e Spectator, ma non ci furono denunce) avrebbe colpito un trombettista durante una prova con la London Symphony Orchestra. In attesa che si faccia chiarezza sull’episodio, un rappresentante del maestro ha spiegato a “Slipped Disc” che sarebbe stato il caldo torrido che ha investito la Francia in questi giorni, a “surriscaldare” lo stato d’animo del maestro. Gardiner, che ha fondato prestigiosi ensemble come il Monteverdi Choir, gli English Byzantine Soloists e l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique, diretto le più importanti orchestre del mondo e firmato uno dei saggi più importanti su Bach, “La musica nel castello del cielo”, sta valutando se cancellare anche altri suoi prossimi concerti.