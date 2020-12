Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Uto Ughi per l'omaggio a Beethoven su Rai 5 dal 14 al 26 dicembre

Nel dicembre 2020 si festeggiano i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven. Per celebrare il compositore, Rai Cultura dedica al genio musicale una serie di appuntamenti che andranno in onda per tutto il mese su Rai5. Si comincia con “Immortali amate”, in prima visione ogni pomeriggio dal 14 al 18 dicembre, che proporrà l’integrale dei Concerti per pianoforte e orchestra introdotti da Sandro Cappelletto ed eseguiti da cinque affermate pianiste italiane: Leonora Armellini, Maria Perrotta, Mariangela Vacatello, Anna D’Errico, Gloria Campaner.

IL FIDELIO

Si prosegue con due prime serate che trasmetteranno l’opera Fidelio dal Teatro alla Scala che ha inaugurato la stagione scaligera 2014-2015 con la direzione musicale di Daniel Barenboim, mercoledì 16, e la Nona Sinfonia diretta nel 2001 dal maestro Claudio Abbado alla guida dei Berliner Philharmoniker, giovedì 17. Solisti Karita Mattila, Violeta Urmana, Thomas Moser, Eike Wilm Schulte.

Il concerto chiuderà anche la “Maratona Beethoven”, in programma domenica 20 dicembre dalle 16.00 alle 24.00 circa su Rai5, che riproporrà le nove Sinfonie beethoveniane tutte dirette da Abbado alla guida dei Berliner Philharmoniker, introdotte e commentate da Valentina Lo Surdo e Francesco Antonioni. Completa l’omaggio una serie di appuntamenti in onda ogni sabato fino al 26 dicembre alle 19.00 circa, che ripropone le Sonate per pianoforte e violino eseguite nel 1991 all’Oratorio del Gonfalone di Roma dal violinista Uto Ughi e dal pianista Tamás Vásáry.

