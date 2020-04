Coronavirus, da Madonna un milione di dollari alla Fondazione Bill and Melinda Gates per finanziare la ricerca sul vaccino

Madonna ha donato un milione di dollari per finanziare la ricerca sulla creazione di un vaccino contro il coronavirus. I soldi andranno alla Fondazione Bill and Melinda Gates, che ha dichiarato di essere già al lavoro per trovare un metodo efficace di prevenzione o cura del Covid-19. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, la cantante ha parlato delle difficoltà affrontate nel cambiare il proprio stile di vita durante la pandemia, annunciando al tempo stesso il suo sostegno alla fondazione. «Dovrebbe essere chiaro a tutti che viviamo in uno stato di emergenza a livello individuale e globale. Devo ammettere che mi ci è voluto del tempo per accettare, elaborare e modificare il mio stile di vita...», ha scritto. «Mi unirò allo sforzo della Bill & Melinda Gates Foundation per trovare un farmaco che possa prevenire o curare il Covid-19. Ne abbiamo bisogno per proteggere i nostri operatori sanitari, i più vulnerabili e tutti i nostri amici e familiari».

Parlando della nuova iniziativa della fondazione ad inizio settimana, Bill Gates ha detto al Daily Show: «Poiché la nostra fondazione ha già maturato una profonda competenza nel campo delle malattie infettive, abbiamo pensato all'epidemia ed abbiamo finanziato alcune iniziative per essere più preparati, come gli sforzi nella ricerca di un vaccino. Le nostre prime donazioni possono aiutare ad accelerare le cose». Madonna è solo l'ultima star nel mondo della musica ad offrire una donazione per aiutare a combattere la pandemia. Il mese scorso, Rihanna ha promesso aiuti per 5 milioni di dollari, inclusi 700 mila dollari per l'acquisto di ventilatori nelle Barbados, il suo paese di origine.

