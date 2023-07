Coldplay in concerto a Roma il 12 e 13 luglio 2024: ecco le nuove date e come acquistare i biglietti

I Coldplay tornano in Italia nel 2024 con due date allo stadio Olimpico di Roma. La band capitanata da Chris Martin ha annunciato le tappe europee del "Music of the Spheres World Tour" per l'anno prossimo: oltre alla Capitale italiana, ci sono anche Atene, Bucarest, Budapest, Lione, Düsseldorf, Helsinki, Monaco, Vienna e Dublino. Quest'anno i Coldplay si sono già esibiti in Italia, ma senza passare per Roma, con sei concerti fra Napoli e Milano. Nel 2024 torneranno nella Capitale a 21 anni di distanza dall'ultima volta.

Coldplay, le date del tour 2024

Chris Martin e compagni si esibiranno allo stadio Olimpico il 12 e 13 luglio 2024.

Il tour europeo partirà da Atene l'8 giugno, per poi spostarsi a Bucarest (12 giugno), Budapest (16 giugno) e Lione (22 e 23 giugno). A luglio, dopo la tappa nella Capitale, la band si esibirà a Düsseldorf (20 e 21 luglio) ed Helskinki (28 luglio). Ad agosto le date a Monaco (15 e 17), Vienna (21 e 22), Dublino (29 e 30).

✨ New European dates announced for summer 2024 in Athens, Bucharest, Budapest, Lyon, Rome, Düsseldorf, Helsinki, Munich, Vienna & Dublin



Register now for first ticket access at https://t.co/x6SOofcfN1



Delivered by DHL#MusicOfTheSpheresWorldTour pic.twitter.com/f3Ri4mKu7W — Coldplay (@coldplay) July 20, 2023

Come e quando acquistare i biglietti

La prevendita dei biglietti comincerà il 25 luglio alle 9 (ora italiana) e sarà possibile accedervi registrandosi sul sito ufficiale dei Coldplay. I biglietti saranno inoltre disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 9 di mercoledì 26 luglio. La vendita generale partirà invece il 28 luglio alle 10. E c'è da scommetterci che, come al solito, per i fan sarà una battaglia all'ultimo click.