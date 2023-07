Ludovica Frasca, furto in casa: «Milano città più insicura d'Italia, in un'ora derubata di tutto»

L'ex velina Ludovica Frasca ha subito un furto nella casa di Milano. Lo racconta lei stessa su Instagram. «Sono mancata un'ora da casa e mi hanno derubato delle (poche) cose di valore che avevo. Grazie a tutte le autorità», ha scritto. È molto arrabbiata e molto abbattuta , come succede la maggior parte delle volte alle persone che subiscono reati predatori. «Sto bene. Un po’ scossa ma bene – si legge nelle sue stories - sono incazzata ma sono forte e tutto quello che mi hanno preso in casa me lo ricomprerò, col tempo, tiè».

Frasca, napoletana, classe 1992, lancia però un allarme sulla sicurezza a Milano. Non è la prima a farlo. È l'ennesima. La ragazza dice che «c’è una terribile sensazione quasi surreale di profonda violazione della proprietà che in questo Paese al di là di chi c’è a Milano, non viene per niente protetta».

«Sono arrabbiata perché la Polizia come tutti i corpi di sicurezza, i Falchi, i Vigili del Fuoco, tutti dovrebbero essere i nostri protettori, retribuiti molto molto di più. E i sindaci della città dovrebbero avere come priorità quella della sicurezza e dell’ordine pubblico», continua.

«Milano soprattutto d’estate nel weekend sembra un circo pericoloso», dichiara.

In un post, pubblicato sempre su Ig, i toni sono catastrofici. «Milano era una città bellissima e una città sicura», scrive con il verbo scritto in maiuscolo per rimarcare un prima positivo e un adesso negativo. «Adesso è allo sbando», attacca ironizzando sulle nuove politiche legate agli ingressi a pagamento nell'Area C del capoluogo lombardo.

«Io da privata cittadina mi occuperò di installare un sistema di sicurezza a mie spese. E la mia città, per noi, cosa farà? Niente. La risposta la so già. Niente», conclude taggando Beppe Sala.



«Io capisco bene che il tema della sicurezza non è strettamente di sua competenza, ma mandare le pattuglie a controllare a campione per strada i documenti delle persone, le strade, illuminare le strade, renderle architettonicamente inclusive e non creare spazi vuoti dove la rabbia e la cattiveria possano proliferare quello è di sua competenza. A noi ce ne frega ben poco che il quadrilatero sia pedonale quando abbiamo i vandali per strada e abbiamo paura a uscire in un pomeriggio come tanti», scrive furiosa.

I precedenti, Ferragni e Maldera e quell'appello al sindaco Sala

Esattamente un anno fa, il 14 luglio 2022, a lanciare un appello arrabbiato a Beppe Sala fu la regina delle influencer Chiara Ferragni.

Non ci andò per il sottile. Scrisse su Instagram che la città era fuori controllo. «Ogni giorno - si leggeva nel post - ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell'incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto».

Un mese prima di Ferragni, un'altra influencer - Desirée Maldera - denunciò sui soicial un tentativo di rapina osteggiato grazie a un morso, al netto di un pugno. Si trovava in pieno centro a Milano e aveva semplicemente abbassato il finestrino del Porsche per prendere il ticket del parcheggio. Tirando fuori il braccio, un uomo a viso scoperto glielo aveva arraffato con violenza.

Certo, invece, di leggerle su un elenco degli addetti ai lavori, le tantissime denunce di chi subisce furti e rapine, forse fa più impressione vedersele raccontate in tempo reale nell'oblò di Instagram. Una cosa è certa: la questione sicurezza a Milano torna prepotentemente attuale.