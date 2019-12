Braschi, il nuovo singolo Felici da domani ​in radio: poi il live a Roma al Wishlist Club

Prosegue il racconto di Braschi e dopo “Il cuore degli altri”, arriva “Felici”, il nuovo singolo che da domani sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano ci svela un lato inedito del cantautore. La sua voce calda fa qui da contraltare all'attitudine sintetica del pezzo, in un rave immaginario che parte con una violenta puzza di acido ed esplode poi in un ritornello in cui il ritmo diventa incalzante.

Il gruppo di Whatsapp, che appare per aiutarci a organizzare la solita cena con i compagni del liceo, diventa il punto di partenza per fare una riflessione su chi siamo diventati. Il mantra felici e disarmati è ripetuto in maniera isterica, quasi ad autoconvincersi. «Abbassa le armi, vengo in pace». Braschi torna anche dal vivo, presenterà il nuovo singolo con un concerto a Roma e nella storica sede del Club Tenco a Sanremo, per tornare poi in Lombardia, a Mantova, a inizio 2020.



