Braschi e l'amorevole "ossessione" per gli altri: ecco il nuovo singolo

«Vivere per il cuore degli altri, per la sua felicità»: torna dopo due anni con le dolci parole del suo nuovo brano "", il giovane cantautore, noto per il botta e risposta con Matteo Salvini nel 2017, dopo aver portato ad Area Sanremo il brano "Nel mare ci sono i coccodrilli", un testo che chiamava direttamente in causa le drammatiche vicende legate ai migranti (e ispirato al libro omonimo di Fabio Geda).A distanza di due anni da quell'acceso scambio di opinioni, il cantautore di Santarcangelo di Romagna con la passione per gli Stati Uniti d'America, dove spesso registra i suoi pezzi, ritorna con un nuovo video ed un nuovo brano che in parte riprende quel filo rosso rimasto in sospeso nella sessantasettesima edizione di Sanremo. «Si tratta di un pezzo che parla di cose che sono attorno a me, così come ne parlava "Nel mare ci sono i coccodrilli" e in questo senso c'è una continuità - spiega - I due brani però sono anche molto diversi perché, se nel primo al centro c'ero comunque io con i miei privilegi e la mia fortuna nell'esser nato dalla parte giusta del mare, in questo nuovo lavoro la mia figura è abbastanza irrilevante. Volevo fotografare tutto a parte me. Forse per la prima volta l'intento era davvero quello di esser veicolo di un buon messaggio».Un ritorno che ha il sapore del grande cantautorato italiano, di scuola degregoriana e gucciniana, complice quella cadenza emiliana, quello sguardo sulla verità nella sua semplicità e per quelle sonorità cadenzate che sembrano un omaggio al conterraneo poeta e maestro modenese.