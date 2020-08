Webstar e webseries. All'Arena Broadway di Tor Sapienza arrivano le star più amate della rete. Cornice: la giornata di apertura del Broadway Film Fest, che si chiude il 3 settembre. Si comincia con un light cocktail per attendere tutti i protagonisti. Poi, parte l'happening. Apre l'evento il video di Cosma, celebre per i suoi doppiaggi ad Extra Factor, su una divertente parodia intorno al tema del red carpet. Introdotti da Ilaria Ravarino, sul palco è il turno degli Actual, al secolo Andrea Venditti e Lorenzo Tiberia. Il gruppo romano introduce la proiezione esclusiva del sesto episodio di Fregene 37.1: serie web prodotta da Massimiliano Bruno per raccontare un'estate al Covid. «La vera webstar - dicono i due - è colui che sa cogliere l'attualità rendendola virale attraverso una produzione ben strutturata come la nostra».



Applausi per il collettivo romano dei The CereBros che propone la proiezione di CovMorra: parodia di Gomorra ai tempi del Covid-19. «Illustriamo spiega il team - un futuro in cui la creatività avrà sempre meno intermediari e sempre più spettatori». Apprezzamenti anche per le attrici Liliana Fiorelli ed Adele Piras e per la proiezione di due puntate della loro mini fiction virtuale Prime Donne, tutta al femminile, per la regia di Giacomo Spaconi.



