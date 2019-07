Scatti di vita quotidiana, la città è come un set con Tornatore e Kelly Lang

Via Veneto is Beautiful! È questa l'esclamazione di stupore dei tanti romani e turisti che l'altra sera hanno avuto l'occasione di incontrare la mitica Brooke Logan passeggiare mano nella mano con Dominique Zoida, il nuovo compagno di sedici anni più giovane con il quale ha ritrovato gioia e serenità. Vestitino senza spalline per lei e camicia bianca fashion il look della coppia che si è recata al bar simbolo della Dolce Vita che fu.



Katerine Kelly Lang - questo il nome all'anagrafe dell'attrice americana è andata a salutare il suo amico di vecchia data Pietro Lepore e ha ricordato con lui i bei tempi quando amava frequentare quel posto insieme all'ex marito, il produttore Alex D'Andrea. Un'altra coppia pizzicata nel centro di Roma dal flash del King Barillari è quella composta dall'attore Giuseppe Tornatore e dall'affascinante moglie Roberta con un elegante vestito lungo fiorato. Il regista, in camicia bianca di lino, ha accettato di buon grado gli scatti e poi ha continuato la sua passeggiata romantica nei dintorni di piazza Navona. Li attorno, nei pressi di Campo dè Fiori sorseggiava un aperitivo in compagnia di alcuni amici Michelangelo Placido, figlio di Michele. Il giovane, in t-shirt verde, non si faceva cogliere impreparato e sfoderava davanti all'obiettivo un sorriso contagioso. Del resto le serate d'estate della Capitale regalano sempre il buon umore. Anthony Delon, figlio di Alain, ha invece postato su Instagram la foto del suo passaggio romano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA