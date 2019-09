Valeria Marini regina di Ponte Milvio per l'inaugurazione del ristorante giapponese

Il tempio del sushi arriva a ponte Milvio e lo fa in grande stile. L’inaugurazione del secondo esclusivo ristorante nella Capitale - aperto dalla famiglia Kefang nella zona nord di Roma dopo quello avviato con successo qualche anno fa in via Tiburtina - ha richiamato, infatti, gli amanti della cucina orientale fusion e tanti ragazzi che ogni sera sono soliti ritrovarsi in questa parte della città. Del resto, oltre alla curiosità di conoscere un posto nuovo, era difficile resistere al fascino e ai sapori raffinati della cucina giapponese che per l’occasione sono stati offerti gratuitamente dai proprietari. La serata, come da tradizione, si è aperta con il taglio del nastro effettuato da una madrina d’eccezione: la sensuale Valeria Marini, con un vestitino nero mozzafiato che ha messo in risalto le sue forme. La showgirl, accolta come un’autentica star, dopo aver “aperto” ufficialmente il nuovo locale si è accomodata nello spazio riservato a selezionati ospiti.



Accanto a lei ha preso posto l’attore Beppe Convertini - sempre sorridente ed elegantissimo in giacca e camicia perfettamente abbinate – reduce dalla fortunata parentesi televisiva e pronto già a nuove avventure artistiche. Fra i due è scoppiato subito un feeling particolare che è scaturito in siparietti divertenti che hanno suscitato l’ilarità degli altri commensali. Fra una portata e l’altra non sono mancati anche dei selfie ricordo, ideati e scattati da una Marini in grande spolvero. Fuori dal ristorante, intanto, la fila di persone desiderose di assaggiare le raffinate pietanze orientali si allungava sempre di più, mentre all’interno malgrado l’affollamento la situazione rimaneva sotto controllo grazie alla supervisione dell’esperto direttore Marco Epifani. Nel frattempo i posti riservati agli ospiti vip si andavano pian piano esaurendo. Arrivavano, infatti, Fanny Cadeo in tshirt colorata; Stefania Orlando, ancora raggiante per il recente matrimonio con Simone Gianlorenzi celebrato con un’incantevole cerimonia sulla spiaggia di Maccarese, la simpatica Milena Miconi anche lei neosposa, dopo tanti anni di convivenza, del regista Mauro Graiani e il tre volte campione del mondo su Ferrari, Fabio Barone. Seduto a un tavolo, con due giovani compagni di squadra. anche il calciatore spagnolo della Lazio Patric che come ogni professionista che si rispetti salutava presto la compagnia. Per gli altri ospiti, invece, la festa continuava fino a tarda sera fra un crescendo sublime di sapori e l’immancabile brindisi finale.



Ultimo aggiornamento: 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA