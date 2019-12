Rocco Papaleo e Roberto Gatto: parole e musica alla Sapienza

Il Natale può essere anche una festa ricca di musica. Lo ha dimostrato il concerto organizzato martedì scorso dalla IUC (Istituzione Universitaria dei Concerti), all’interno dell’Aula Magna dell’Università La Sapienza. Qui si sono esibiti in un concerto speciale undici musicisti, capitanati dal duo pianistico formato dalla jazzista Rita Marcotulli e da Gilda Buttà, pianista di riferimento di Ennio Morricone. Al cast “all star” riunitosi a Piazzale Aldo Moro si è aggiunto un ospite d’eccezione, il batterista Roberto Gatto che ha accompagnato l’attore Rocco Papaleo nella lettura di piccoli brani del ”Carnevale degli animali”, intervallata da divertenti poesie di Giovanni D’Alò, direttore artistico della IUC. Tra il pubblico si riconoscevano Pasquale Catalano, autore delle musiche per i film di Ferzan Ozpetek, come “La dea fortuna”, pellicole di Antonio Albanese e Paolo Sorrentino, Leonetta Bentivoglio e il direttore artistico di Roma Sinfonietta Gino Lanzillotta. Applauditi da una sala gremita, hanno suonato anche il Quartetto d’archi Nous (Premio Abbiati della critica musicale italiana 2015 come miglior gruppo giovanile), il percussionista Antonio Caggiano e Massimo Ceccarelli, contrabbassista attivo sia nella classica che nel jazz. Molto apprezzate anche le due giovanissime interpreti lanciate a livello europeo: la clarinettista Alice Cortegiani e la flautista Bianca Maria Fiorito.

