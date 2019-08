Miss Italia, le bellissime di corsa verso la conquista della corona

Miss Roma è Miss Lazio. Flavia Natalini concede il bis a Montalto di Castro, nella splendida cornice dell’anfiteatro Lea Padovani, dopo essere arrivata prima in passerella a Ladispoli nella sfida precedente. Bionda, occhi verdi, a 23 anni la nuova bellezza regionale sogna di diventare una stilista e di aprire un centro per animali. Flavia Natalini vive al Divino Amore, ama viaggiare e ascoltare musica. «Soprattutto canzoni spagnole ma il mio mito è Vasco Rossi», ha confidato neo Miss Lazio.



«Sono contenta per il successo e pronta per la nuova avventura. Per scoprire me stessa ho girato parecchio da sola fuori dall’Italia», ha detto la giovane che ha una squadra del cuore: la Roma. «Mio padre è laziale e io andavo allo stadio quando frequentavo il liceo linguistico Giuseppe Peano», ha ricordato la 23enne. Al secondo posto Ilaria Del Vescovo. Già Miss Cinema Lazio, 22enne castana, occhi azzurri, è studentessa al secondo anno di giurisprudenza. Nel suo paese, Poggio Moiano in provincia di Rieti, gestisce un bar e suona il piano. Terza Valentina Pesaresi, la 18enne bionda testaccina diventata Miss Cinema Roma.

Ha dichiarato di ispirarsi a Sophia Loren. La fascia di reginetta della Capitale passa a Chiara Burla, 20 anni della zona Marconi. Mora, occhi marroni, è al primo anno di architettura e pratica nuoto da quando aveva 3 anni. A Montalto assegnati altri premi prestigiosi. Chiara Bortolus, 21enne del quartiere Aurelio di Roma, è Miss Riviera Tirrenica. Castana, occhi verdi, si è diplomata in finanza e marketing. Miss Eleganza invece se l’è aggiudicata Francesca Luna, 24enne di Latina. Organizzatrice e presentatrice dell’evento Margherita Praticò, dietro la regia di Mario Gori. Ospite d’onore e presidente di giuria “ Miss Italia dei record”, Alice Sabatini. A fare gli onori di casa il sindaco, Sergio Caci. Pioggia di titoli. Martina Fabriani, 18enne di Borgo Quinzio, è Miss Montalto di Castro.

Lucrezia Terenzi, 20enne di Cerveteri, è Miss Etruria. Maria Sofia Cimarosa, 19enne di San Cesareo, Miss Rocchetta Bellezza. Undici bellissime, tra cui le premiate di Montalto e Ladispoli, rappresenteranno il Lazio alle prefinali nazionali di Mestre, dal 26 al 29 agosto, per l’80° concorso Miss Italia. Nell’elenco anche Lucilla Nori ( Miss Miluna Lazio), Chiara Filippi ( Miss Sorriso Lazio), Ludovica Cortese ( Miss Sport Lazio) e Aurora Fedeli ( Miss Be Much Lazio). Flavia Natalini invece è già a Jesolo in finale dal 30 agosto al 6 settembre.

