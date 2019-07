Alla prima di “Men in Black: International” parata di stelle contro il bullismo

Star contro il bullismo. A piazza della Repubblica è viavai glam inarrestabile. Complice il cocktail che precede la speciale anteprima di “Men in black: International”, l’attesissimo spin-off della saga nata nel 1997. L’evento vanta un grosso risvolto charity perché organizzato dalla Fondazione De Rigo-H.E.ART a sostegno delle azioni del “Centro Nazionale Contro il Bullismo, BULLI STOP”, con sede in Prati.

Visto il tema trattato, accennato nella pellicola in visione, sfila un nutrito gruppo di giovani attori. Rapido passaggio per Margherita Buy, in ampi jeans su comoda blusa blu, con la figlia Caterina, e per la brunetta Rosa Diletta Rossi, in rosso, nel cast della serie “Suburra”. Bianca Nappi, in bianco e azzurro. Atmosfera onirica con il focoso trio delle Ladyvette, in total black.



Prenotati all’happening Alessia Barela, del cast de “La porta rossa”, in giallo, il giovane Guglielmo Poggi, tra i protagonisti di “Bentornato presidente”, e Emanuela Rei, in pizzo nero. Prendono parte all’appuntamento Antonia Liskova, in jeans e t-shirt bianca, e l’eterea Margherita Tiesi, apparsa in fresco outfit bianco con fiocco rosso. Lillo, Beppe Convertini, Eleonora Sergio e Martina Attili di X Factor. Roberto Ciufoli e poi Beatrice Schiaffino in rosso. Light cocktail a base di bollicine, succhi e finger food. Il fascinoso Matteo Martari, nella fiction di successo “Non mentire”.

«Bisogna far crescere la consapevolezza fra i ragazzi e i loro genitori - dice Giovanna Pini, presidente BULLI STOP - che il bullismo può uccidere». «Dalla nascita della nostra organizzazione ci siamo subito posti l’obiettivo di essere solidali con chi è già sul campo per l’infanzia e i giovani», aggiunge Barbara De Rigo, presidente Fondazione De Rigo-H.E.ART. E si spengono le luci. Ecco i “Men in Black” che hanno sempre protetto la Terra dalle insidie dell’universo e in questa nuova avventura affrontano la più grande minaccia di sempre: una talpa all’interno dell’organizzazione.

Protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson, nei panni degli agenti speciali, assieme a Emma Thompson e Liam Neeson. A fine spettacolo il pubblico applaude.



