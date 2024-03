Roma, nasce un secondo centro per le famiglie e i minori. A Talenti ecco "La Tartaruga e il Girasole"

Situazioni spesso complesse dalle quali si fatica a trovare una via d’uscita soprattutto quando si manifestano all’interno di un nucleo familiare. La paura è che quel conflitto (genitori-figli o tra genitori stessi) possa divenire irreparabile o sviluppi di conseguenza un comportamento “tossico” tra più familiari. Ma non solo: adolescenti vittime di comportamenti inqualificabili nell'ambito scolastico che generano sofferenza e dolore. E richiedono l'interventopsicologico da parte di un esperto. E’ l’obiettivo del nuovo centro per le Famiglie e Minori (il secondo nel territorio di Montesacro) “La Tartaruga e il Girasole” inaugurato nei giorni scorsi nel quartiere Talenti. Al taglio del nastro erano presenti il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, il direttore della Direzione Socio-Educativa, Claudio Zagari, il direttore Apicale, Patrizia di Nola, la Direzione regionale cultura con Luca Fegatelli, l’Assessora alle Politiche Sociali del Municipio III, Maria Romano e gli uffici tecnici e amministrativi dei Servizi Sociali.

Il centro - gestito dalla Cooperativa Sociale “Ets Obiettivo Uomo” - in via Gerolamo Rovetta, a Talenti, sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 18 e andrà a raddoppiare e implementare il servizio già attivo a Vigne Nuove.

Tra i servizi offerti (gratuitamente) ai cittadini residenti nel Municipio III di Roma ci sarà uno sportello degli apprendimenti, i gruppi di sostegno ai neo genitori, uno sportello “diffuso” di informazione, orientamento e accoglienza. Ancora: una particolare cura per quei nuclei familiari in situazioni di alta conflittualità con uno sportello di sostegno psicologico per i minori e gli adulti, interventi domiciliari per supportare le neomamme e mediazione linguistico/culturale. La proposta progettuale di Piazza Sempione si è classificata prima per valutazione nel bando regionale 2022 per il finanziamento e l’implementazione dei centri per le famiglie sul territorio.