Battista, tante risate per la clownterapia

Matilde Brandi, in outfit total black, bellissima, al braccio del marito Marco Costantini, raggiunge la platea del teatro di piazza Gentile da Fabriano per applaudire il suo amico e collega Maurizio Battista. Gradito ritorno del comico romano su questo palcoscenico, dopo un'altra annata di immenso successo, con un nuovo show dal titolo Papà perché lo hai fatto?. Spettacolo tutto da ridere, scritto dalla compagna Alessandra Moretti con la collaborazione di Mariano D'Angelo, con cui il comico romano indaga, con la sua consueta ironia, il quotidiano in ogni suo aspetto. Nel foyer si palesano anche Don Backy con Jessica Morlacchi, ex Gazosa, e poi Stefano Pantano con la mamma Mirella.



Ecco il comico Lallo Circosta e poi le gemelle Silvia e Laura Squizzato, una in cappotto nero e l'altra rosso. Nel frattempo, Magicaburla onlus, associazione di clownterapia, raccoglie fondi per far sorridere i bimbi meno fortunati, con i classici nasi rossi. La campanella avverte che la prima sta per iniziare. Si ride e si scherza con un divertente percorso nel quale il protagonista pone a confronto continuamente i tempi andati con i tempi moderni per sottolineare vizi e virtù degli uni e degli altri. Il tutto alla ricerca degli aspetti più spassosi e dissacranti. Applausi quando il protagonista esplora le scelte che ognuno si trova a dover affrontare rivelando gli aspetti più spiritosi che sono davanti ai nostri occhi, e che grazie alla sua guida arguta si mostrano nel loro lato più ridicolo.

