Roma, Battista: «Hanno usato il monopattino come cric per rubare una gomma»

Il noto comico romano Maurizio Battista ha condiviso su Facebook un bizzarro episodio che lo ha visto testimone di un insolito furto. Secondo quanto riportato dallo stesso Battista, alcuni ignoti ladri avrebbero utilizzato un monopattino come cric per rimuovere una delle gomme di un'auto parcheggiata. Oltre alla foto, Battista ha scritto: «Hanno usato il monopattino come cric per rubare la ruota!!! A Geniiii. Via Etruria angolo via Solunto». La sorpresa è stata quella della scoperta di una tecnica "nuova": i ladri avevano utilizzato un monopattino per sollevare l'auto e facilitare la rimozione del pneumatico. In un post ironico su Facebook, Battista ha scherzato sulla creatività dei ladri, definendoli "Geni". La condivisione della foto dell'auto sollevata dal monopattino ha suscitato una reazione di incredulità e simpatia tra i suoi follower.