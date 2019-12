Al Macro di via Nizza balli, musica, attori e vip per la gioia dei bambini

Le Feste si celebrano al museo, parlando di solidarietà e genio creativo. Avvolta in un outfit rosso con maniche di pizzo nero e ampio spacco, su tacchi neri da ballerina, Francesca Chialà, consigliere di amministrazione del Teatro dell’Opera, debutta come artista contemporanea al Macro di via Nizza. E lo fa nel corso della performance intitolata “Vita” che culmina in un travolgente tango con Simone Di Pasquale, in completo scuro su sneakers bianche, eccezionalmente in pista come ballerino. Il racconto si arricchisce man mano con l’aiuto delle 7 arti: musica, danza, arti visive, cinema, poesia, letteratura, teatro. Un modo originale per celebrare il periodo assieme ad altri artisti.

La kermesse include una donazione a favore dei bimbi sordi palestinesi. E sono tanti gli amici incuriositi dall’articolata e composita rappresentazione. Nella lunga lista di invitati vip si leggono i nomi di Nancy Brilli, Rodolfo Corsato, l’étoile del Costanzi Rebecca Bianchi e gli attori Daniele Coscarella e Emanuela Panatta.



Arriva il soprano Natalia Pavlova, in blusa di paillettes dorate su lunga gonna di raso nero, che intona Casta Diva e l’Ave Maria di Schubert. Poi la Chialà suona, con la fisarmonica, “Besame mucho” assieme al poliedrico chitarrista e compositore Enrico Cresci, la meravigliosa voce di Isabella Alfano e l’esibizione di tango di Mariano Navone con la ballerina Giusi Ivone.

Risuonano le note del compositore Paolo Vivaldi, autore di diverse colonne sonore di fiction. E ancora un omaggio alle grandi donne cancellate dalla storia come Luisa Spagnoli, Ipazia e Zenobia. Tutto ripreso in virtual reality e presto materiale per un film. «Ho voluto realizzare un esperimento – dice l’ideatrice dell’happening - nella creazione della mia opera d’arte totale performativa post-futurista mi sono ispirata al film “Prova d’orchestra” di Federico Fellini».

Cambio d’abito per la protagonista: ora sfoggia quello nero e sgambato indossato da Samanta Togni nella prima edizione di “Ballando con le stelle”. Tra le altre star in scena il violinista Alberto Mina, Mohssen Kasirossafar, Giada Pasqualucci, Gianluca Milana, Barbara Canu, Cristiano Crescenzi con il figlio Pietro, autori di un’opera di sette metri realizzata sul posto, e ancora Marzia Cafazzo e Alessia Gatta.



