Festa a sorpresa l’appuntamento è su WhatsApp

Si aspettava di brindare al suo compleanno in un ristorante sensoriale: per questo non si è stupita se il suo compagno, il regista Christian Marazziti, prima di uscire dalla macchina le aveva bendato gli occhi e tappato le orecchie. Immaginate la sorpresa di Maricela Bodàn quando il fidanzato le ha tolto la benda e si è ritrovata nel disco club di Villa Borghese, circondata da 90 amici. Artefice dell’animatissimo dinner surprise party, Marazziti ha voluto brindare così ai 40 anni della sua Mary, in dolce attesa del loro primo figlio, maschio, che nascerà a giugno. Per l’occasione il cineasta, affiancato da Andrea Quattrini e dal padrone di casa Alberto Altigieri, ha chiamato in segreto, con una rete di messaggi WhatsApp, un drappello di fedelissimi e colleghi.



Ecco la naufraga Ariadna Romero, showgirl cubana reduce dall’Isola dei Famosi, in giacca e shorts rosa confetto, la top model brasiliana Dani Samvis, Roberta Giarrusso, con il compagno produttore Riccardo Di Pasquale, Sofia Bruscoli, in romantico tubino rosa a fiori con volant, con Marcelo Fuentes, la youtuber Angelica Massera. Gli ospiti iniziano ad arrivare, naturalmente, prima della coppia, Marazziti ha creato nei minimi particolari la regia dell’evento. Fra i giochi di luce e di acqua del locale si riconoscono Pablo e Pedro, la cantante Manuela Zanier, il produttore Alberto Salerno con Silvia Ruzzoli, Metis Di Meo in abito tempestato di farfalle, Francesco Apolloni, Max Tortora che sorseggia uno spritz con la compagna Maria Teresa, Carolina Rey (anche lei in rosa cipria) e il compagno Roberto Cipullo. Ma cosa bolle in pentola dopo Sconnessi? «Fra febbraio e marzo prossimi andrò in Messico, nella foresta dello Yucatan, per una coproduzione internazionale», afferma Marazziti. Sulla storia c’è ancora il top secret: sempre sul filone delle paranoie contemporanee. Drink esotici e prelibatezze mediterranee anche per Morena Gentile, sensuale in sexy scollatura e stivaletti gold, Federico Moccia, Marco Vivio, Andrea Roncato, Janet De Nardis, lo showman Dario Bandiera, Laura e Silvia Squizzato, Raffaello Balzo, il regista Nicola Barnaba, Francesco Caruso Litrico, le modelle Annamaria Travagliati e Barbara Gioli. Bollicine intorno ad una gigantesca torta montblanc, poi tutti scatenati in pista nelle danze e dj set fino all’alba.

