Passione Cinema: premi e emozioni al Festival di Ostia

Serata di emozioni per la I° edizione dell’Oiff, Ostia International Film Festival. Kermesse di cortometraggi dal respiro internazionale con un ricco parterre, accolto dal presidente Nico Toffoli e dalla direttrice Francesca Piggianelli. Una competizione con una missione speciale: diffondere la cultura cinematografica. A condurre la giovane Metis Di Meo. Applausi interminabili per Lando Buzzanca e il suo Premio alla Carriera. Premiati il miglior video cinema e musica di Sergio Cammariere “La fine di tutti i guai”, regia di Cosimo Damiano Damato. La madrina Ilenia Pastorelli ha ricevuto il premio “Personaggio Femminile dell’anno”, Massimiliano Bruno è il “Personaggio cinematografico dell’anno”. Miglior attore Adrian Glynn, miglior attrice Francesca Inaudi, miglior regia Tony Dean Smith, miglior cortometraggio “La Macchina Umana”, miglior film “Ninna nanna”. Omaggio a Fabrizio Frizzi con un riconoscimento alla rossa Di Meo come “Miglior conduttrice dell’anno”.

Ultimo aggiornamento: 12:45

