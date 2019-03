Abiti da favola e scollature, l’alta moda sfila nella Coffee House di Palazzo Colonna

Fashion party sognando la Grecia. Suggestioni di isole, intensi colori di cieli e mari. Seducenti scollature, spacchi. Pomeriggio di alta moda tra i capolavori. Lo stilista Vittorio Camaiani sfila e porta una ventata colta e raffinata nella straordinaria e barocca Coffee House di Palazzo Colonna, dove ad applaudire la collezione che nasce “sotto il segno dei pesci” ci sono più di duecento invitati tra cui rappresentanti di nobiltà, cinema, cultura, arte, e della società capitolina. È Elena Parmegiani a introdurre e presentare la serata e raccontare gli abiti ricchi di rimandi architettonici, con uno sguardo alle vacanze, alle sere estive, alle feste. Sullo sfondo l’affresco “Amore e Psiche” dipinto nel 1730 dal pittore Francesco Mancini, aggiunge preziosità a quello che è stato definito “il più delicato e delizioso spazio settecentesco di Roma”.



Incanta la enorme vetrata che affaccia su piazza Venezia, lo sguardo cade su capitelli, archi, marmi, mentre le modelle avanzano con vestiti ispirati a Santorini e Paros, alle Cicladi, ad altri luoghi magici: sono dipinti a mano in batik con motivi di cupole e chiese, scale, squarci, vedute. Preziosi modelli in lino con immagini che ricordano il mar Egeo sono applauditi dalla padrona di casa, la principessa Jeanne Colonna, che ha accanto la madre, contessa Marina Pavoncelli, Sandra Carraro, la principessa Elettra Marconi con il figlio Guglielmo Giovanelli Marconi. Vanno in scena orli e geometrie asimmetriche che ricordano le onde. I pesci solcano gli orli di abiti di lino, migrano e nuotano su cappe di seta color tortora, circondano la vita di abiti-scultura che guardano alle donne elleniche. È a coda di pesce perfino il sofisticato trucco che sottolinea lo sguardo. Incantate dalle sfumature marine, dal bianco delle spume, dai blu degli abissi ecco Karin Proia con il marito Raffaele Buranelli, Maurizio Marini Dettina, il Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, la performer Alma Manera, Valeria Mangani, Maty Bichi Ruspoli. Abiti rossi da cocktail o bianchi da nozze d’agosto. È presente il pittore Amedeo Brogli che ha già esposto a Palazzo Colonna e sta preparando una nuova mostra sempre nei saloni di uno delle magioni settecentesche più belle e ricche di capolavori della d’Italia. Visitata recentemente dalla consorte del premier cinese, accolta a Palazzo dal principe Prospero Colonna. E ieri a battere forte le mani erano presenti la principessa Ginevra Giovanelli, Ida Di Benedetto, Elena Russo, Andrea Ripa di Meana. Poi tutti a salutare e complimentare il designer in un cocktail con brindisi e leccornie.



Ultimo aggiornamento: 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA